兩岸國際

澳洲6大學關孔子學院

澳洲6間大學早前悄然關閉孔子學院，自此澳洲大學中已有近半數孔子學院停運。有澳洲政府人士透露，高層官員過去已向各大學明確表示孔子學院是一個問題，必須謹慎處理。（綜合報道）
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