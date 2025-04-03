保險公司總裁被殺案 司法部尋求處死疑兇

【本報綜合報道】美國聯合健康保險行政總裁湯普森槍殺案，司法部長邦迪周二公布，如果疑犯曼吉奧內被判一級謀殺罪成，她將指示檢方尋求判處死刑。曼吉奧內的律師指摘，司法部推動死刑屬政治決定。

辯方律師批評屬政治決定 曼吉奧內的律師阿格尼菲洛 （Karen Friedman Agnifilo） 發聲明指，正與司法部討論死刑決定。她批評司法部尋求處決曼吉奧內屬政治性，違背當地聯邦檢察官的建議、法律和歷史先例，又形容聯邦政府一邊聲稱要防止謀殺，一邊卻對曼吉奧內實施有預謀、由國家支持的謀殺，以此包庇破壞性、不道德、謀殺性的醫療保險行業。

26歲的曼吉奧內目前面臨州和聯邦指控，州指控涉及11項罪名，包括一項一級謀殺罪，一旦罪成將面臨終身監禁，不得假釋，他已表明不認罪。聯邦指控他涉及使用槍械謀殺、兩項跟蹤罪和一項槍械罪，曼吉奧內已收到聯邦指控，但尚未被起訴。他目前還押在紐約布魯克林的聯邦監獄。

總統特朗普今年1月上任後簽署行政命令，指示司法部對所有嚴重罪行適用死刑。邦迪2月初上任時發布備忘錄，譴責上一任總統拜登為嚴重罪犯減刑，認為他嚴重破壞法治，背叛實現正義的承諾。她當時宣布司法部將解除拜登政府實施的聯邦處決禁令，未來將在適當案件中尋求判處死刑，並依法迅速執行。