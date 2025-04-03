美安全顧問被指用私人電郵辦公

【本報綜合報道】美國華府高層爆出Signal群組聊天室洩密風波後，主角之一的國家安全顧問沃爾茲周二再被揭曾用私人電郵處理公務。

美媒引述相關文件和多名官員報道，沃爾茲及部分白宮官員使用安全度較低的私人Gmail處理政府事務。沃爾茲的一名高級幕僚用Gmail與其他政府部門官員進行高度技術性的溝通，涉及與當前衝突相關的敏感軍事部署及武器系統問題，該幕僚的對口官員則使用政府電郵帳號。沃爾茲本人透過Gmail處理的公務敏感性較低，包括收發自己的行程表、其他工作文件等，他有時會把行程表複製到Signal來協調會議安排。一名知情官員又透露，沃爾茲還開設了其他Signal群組與內閣成員討論敏感議題，包括索馬里和俄烏戰事。

委員會否認美媒報道 國家安全委員會發言人休斯回應指，沒有證據顯示沃爾茲如報道所說的使用私人電郵，當「原有聯絡人」透過電郵向他發送工作資料時，他一定會抄送政府電子郵件，以確保遵守要求官員歸檔官方通訊的聯邦記錄法，他沒有、也不會用公開帳戶發送機密訊息。