美即日徵對等關稅 加國歐盟明言反制

美國總統 特朗普

華斥美破壞秩序 將採堅決措施應對 美國總統特朗普將於美東時間周三下午4時（香港時間周四凌晨4時）在白宮玫瑰園公布對各國進口貨物開徵對等關稅。白宮發言人萊維特周二未有透露措施內容，但稱關稅會在宣布後立即生效。加拿大總理卡尼重申會推出措施反制，歐盟亦稱會反擊美國的關稅措施；外長王毅批評美方破壞國際經貿秩序，中方將採取堅決措施回應。

特朗普將於白宮玫瑰園宣布對各國貨物開徵對等關稅的安排，他此前形容當天將是美國的「解放日」。萊維特於香港時間周二表示，特朗普已確定關稅方針，正與顧問團隊完善對等關稅細節，措施將於宣布後立即生效，25%的汽車關稅即於周四開徵。她又否認對等關稅最終會損害美國經濟，說：「負責的團隊不會出錯，對等關稅將發揮作用。我們專注恢復美國的黃金時代，令國家成為製造業大國。」

加墨通電 同意繼續合作 《華盛頓郵報》引述消息人士指，特朗普的團隊考慮對大部分國家的輸入產品劃一徵收20%關稅，估計上述普遍關稅與針對汽車、藥品等特定行業的關稅結合，可為聯邦政府增加超過6萬億美元（約46.8萬億港元）的新收入。另有消息指，貿易代表署正草擬收取少於20%關稅的方案。不過，有白宮幕僚指出，關稅措施未公布前的報道全屬猜測。

加拿大總理辦公室周二發聲明指，總理卡尼與墨西哥總統辛鮑姆通電話，強調守衞北美競爭力的重要性，以及尊重每個國家主權。卡尼同時強調，將對抗美國針對加拿大不合理貿易行為的計劃。他指，對於針對加拿大的不合理貿易行為，為確保加拿大工人及企業，討論強化加墨之間貿易經濟發展。加墨兩國同意，雙方部長及高層官員會繼續合作，推動共同的優先事項。

王毅訪俄 批美諉過於人 歐盟委員會主席萊恩重申，歐盟希望透過談判解決問題，但若美國對歐盟徵收對等關稅，歐盟有力量並會以一系列計劃反擊。

王毅周二訪俄期間受訪，批評美方是一味推卸責任、諉過於人，動輒加徵關稅，甚至搞極限施壓，嚴重擾亂全球市場，破壞國際經貿秩序。他指中美關係的重要前提是相互尊重，中方將採取堅決措施，維護自身主權、安全、發展利益，期望美方作出理性選擇。本報綜合報道

加拿大總理 卡尼 特朗普將在白宮玫瑰園（圖）公布對各國進口貨物開徵對等關稅。