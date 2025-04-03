美提案制裁俄 倘拒停戰徵二級關稅

【本報綜合報道】美國兩黨參議員周二提出法案，尋求聯邦政府在俄羅斯拒絕結束戰爭時，對俄加徵一級和二級關稅，包括對購買俄羅斯石油、天然氣、鈾和其他產品的國家徵收合共500%進口關稅。

法案由共和黨籍參議員格雷厄姆、民主黨籍參議員布盧門撒爾提出，獲兩黨50名議員聯署支持。兩人指，美國參議院主流認為俄羅斯是侵略者，烏克蘭可怕戰爭和俄總統普京的侵略行為必須立即結束，未來予以遏制。對俄羅斯制裁已準備就緒，如果提交參議院和眾議院投票，將獲得兩黨和兩院的壓倒性支持。

聯署參議員指與總統特朗普一樣，在爭取停火時對俄羅斯感到沮喪，支持特朗普實現持久、公正和光榮和平的願望，並提到烏於1994年簽署《布達佩斯備忘錄》、2014年簽署《明斯克協議》，均未能阻止俄侵略行為。參議員希望今年能實現永久結束俄對烏侵略，確保自由民主的烏克蘭能夠生存下去。

俄方稱美無回應核心訴求 俄羅斯副外交部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）周二表示，俄方接收不到美國特朗普政府要求終止俄烏戰事的信號，目前所見是美方試圖制訂框架，首先實施停火，然後再邁向其他模式，但相關計劃都沒有回應俄羅斯核心訴求、即解決衝突根源問題。