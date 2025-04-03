美向中東增派戰機 部署兩航母打擊群

【本報綜合報道】美國國防部周二宣布，國防部長海格塞斯已下令向中東增派額外戰機中隊及空中資產，延長杜魯門號航空母艦打擊群在中央司令部責任區的部署，並指示卡爾文森號航母打擊群完成印太地區任務後前往中東。

國防部首席發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，根據總統特朗普的以實力實現和平指示，海格塞斯下令杜魯門號航母打擊群繼續留在中央司令部責任區，以支持區域威懾和武力保護工作。美方亦已在該區域部署更多戰機中隊和空中資產，以補充增派到區內的美軍，進一步加強防禦性的空中支援能力。同時，為保持美國在印太地區的作戰優勢，卡爾文森號航母打擊群將部署到印太，完成演習後再前往中東。

帕內爾指，美國及其合作夥伴仍然致力於中央司令部責任區的區域安全，準備應對任何試圖擴大或升級區內衝突的國家或非國家行為者，海格塞斯再次明確表示如果伊朗或其代理人威脅到美國在中東的人員和利益，美國將採取果斷行動保衞國民。

制裁6實體及2人 涉助伊朗 美國財政部周二對伊朗、阿聯酋和中國的6個實體及兩名個人實施制裁，指控他們參與一個伊朗武器採購網絡。財政部長貝森特指出，伊朗向區內的恐怖分子代理人提供無人機及導彈，繼續威脅美國平民、盟友及夥伴，將持續打擊伊朗的軍工複合體，阻止他們擴散無人機及常規武器，以避免武器落入恐怖分子代理人等破壞者手上。