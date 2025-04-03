尹錫悅彈劾案明宣判 示威暗湧 韓總理促政客勿刺激民眾

韓德洙表示，社會緊張和矛盾持續升級，政府將保障國民安全和社會秩序放在第一位，在尹錫悅彈劾案宣判日的前後致力於維護治安。韓德洙強調，政府絕不容忍任何非法暴力行為，將以零容忍原則應對任何對抗公權力、破壞共同體秩序的行為，並以現行犯拘留違規者。他說，無論彈劾案宣判結果如何，國民應基於法治原則坦然接受一切，懇請民眾配合。

華提醒在韓公民注意安全

中國駐南韓大使館稱，南韓憲法法院將宣判尹錫悅彈劾案，預計屆時及之後一段時期南韓各地可能舉行大規模政治集會和示威遊行，不排除發生極端事件，在韓中國公民應密切關注當地形勢和治安狀況，切實提高風險防範意識。大使館提醒中國公民與政治集會保持距離，不參與、不逗留、不觀望，勿公開發表或轉發政治言論，避免與南韓民眾發生言語或肢體衝突，以及避免前往或靠近憲法法院、光化門、汝矣島、漢南洞等地。