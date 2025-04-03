朝斥美日聯合製武 屬危害亞太新信號

將續加強威懾力量 應對敵國野心擴張 北韓國防省裝備總局副總局長周二發表講話，強烈譴責美國和日本推動武器裝備聯合生產，是加劇地區不穩定的新因素，強調北韓將繼續儲備強大的威懾力量。

談話提及美日正在推進AIM120先進中程空對空導彈（AMRAAM）的聯合生產計劃，稱AIM120已成為美日軍事同盟的又一聯合編制武器；美日武器合作旨在加強對地區國家的軍事遏制，對包括東北亞國家在內的亞太地區發出的全新警告信號。

韓美日外長三邊會談商合作 談話還指出，北韓將加強自身遏制能力，以積極應對美國及其追隨勢力加劇地區戰略環境不穩定局勢，並使敵國放棄其政治和軍事野心，這一目標將繼續是北韓的優先課題。美國國防部長海格塞斯和日本防衞大臣中谷元上月30日舉行會談，就加速推動AIM120導彈聯合合作計劃達成共識。

南韓外長趙兌烈昨日至明日在比利時出席北約外長會議，並參與韓美日外長三邊會談，交換朝核問題、地區局勢及經濟合作方案意見。北約外長會議舉行期間，趙兌烈時隔僅個半月後再次與美國國務卿魯比奧及日本外務大臣岩屋毅會談。

另外，南韓副外長金烘均及美國副國務卿蘭多周二舉行電話會議，重申雙方對北韓無核化所持的堅定意志。美方對南韓日前發生大型森林火災表示慰問。雙方還就韓美能源等經濟合作問題進行了討論。這是美國新政府成立後，兩國副外長首次通電話。本報綜合報道