深航兩乘客互毆 空姐勸阻反被咬

【本報綜合報道】深圳航空兩名乘客疑因體味與香水問題發生激烈爭執，最終演變為肢體衝突。制止衝突期間，一名空姐被咬傷，機組人員介入後控制住局面。深圳航空昨日回應指，涉事旅客移交警方處理，將全力維護旅客和員工的合法權益，呼籲旅客遵守乘機規定，文明乘飛機出行。

疑因香水味爭執 有網民透露，周二由深圳飛景德鎮的深航ZH9539航班上，登機後有兩名旅客發生衝突，空姐勸解時被咬傷，周圍另有其他人被抓傷。後排有乘客疑因此事受到刺激導致突發疾病，還接受了急救。最終，發生衝突的兩名乘客被警方帶走，航班延誤兩小時。

民航訊息平台顯示，航班原定於當日下午5時45分由深圳寶安國際機場起飛，當晚7時45分經停景德鎮羅家機場，9時55分抵達上海虹橋國際機場，但實際起飛時間延誤逾兩小時。

深航回應指，已啟動調查程序，上升到公司高層；其後再發文指，事件中一名乘務人員在維護客艙秩序過程中手臂輕微受傷，及時送醫後已無大礙。