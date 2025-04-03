169網絡主播涉偷逃稅 去年共追回近10億

國家稅務總局周二表示，去年對169名網絡主播開展檢查，累計查補收入8.99億元（人民幣‧下同，約9.74億港元）。稅務總局稽查局局長郭順民強調，將堅決打擊違法活動保障守法者利益，不搞「法外開恩」，維護稅收安全、經濟運行秩序及社會公平正義。

郭順民表示，把違法問題頻發的高風險重點行業、重點領域、重點人群作為重點對象，先後依法查處一批加油站和網絡主播、明星藝人、股權轉讓偷逃稅等典型案件。2024年，稅務部門共對2,722戶加油站開展檢查，累計查補收入57.89億元（約62.73億港元）。

去年全國稅務稽查檢查涉嫌虛開騙稅企業6.18萬戶，認定對外及接受虛開增值稅發票等619.08萬份，挽回出口退稅損失145.33億元（約157.48億港元）。稅務部門同時檢查從事惡意稅收籌劃的涉稅中介，去年共檢查中介344戶，並把違法中介機構和人員納入失信名錄，並對與涉稅中介勾連勾兌的稅務幹部展開調查，嚴肅處理處分違紀違法人士。

去年以來，稅務總局持續加大對涉稅違法典型案件的曝光力度，分類分級、不間斷曝光涉稅違法典型案件100多宗，當中包括10宗網絡主播涉稅違法典型案件。稅務總局副局長王道樹稱，將加大涉稅違法案件曝光力度，聚焦重點行業、重點領域、重點人群。

另公布5宗偷逃稅款捱罰 稅務總局記者會上再公布5宗偷逃稅款被處罰案件，其中包括網絡主播樂傳曲（網名：曲曲大女人）通過個人帳戶收款隱匿銷售收入，以及將個人取得的勞務報酬所得轉換為個體工商戶經營所得等手段偷逃稅款案。稅務部門對其依法追繳稅費款、加收滯納金並罰款共758萬元（約821萬港元）。目前，樂傳曲已按規定繳清稅費款、滯納金及罰款。本報綜合報道