珠海公布無處方售藥案例

【本報綜合報道】廣東珠海市市場監督管理局周二公布了一批未憑處方銷售處方藥的典型案例，涉及珠海市香洲區、斗門區、金灣區多家醫藥企業及零售藥店，因未憑處方銷售處方藥被查處，涉事藥品包括阿莫西林膠囊、頭孢克肟片、苯磺酸左氨氯地平片等。珠海市市場監管局表示，此類違規操作易導致患者隨意購藥，增加用藥安全風險，威脅公眾健康。

多家公司遭罰款 公布的典型案例中，包括香洲區某醫藥公司無處方出售阿莫西林等處方藥。去年6月，香洲區局執法人員對珠海市御某醫藥有限公司進行日常監管回頭查。現場發現，該公司在當年5月執法人員送達責令改正通知書後，仍未按規定憑處方銷售阿莫西林膠囊、頭孢克肟分散片等處方藥。當事人的行為違反了《藥品經營和使用質量監督管理辦法》第四十二條第一款的規定，依據《藥品經營和使用質量監督管理辦法》第七十二條第一項的規定，對當事人未按規定憑處方銷售處方藥的行為責令改正，作出罰款的行政處罰。

另外，斗門區某醫藥公司網售枸地氯雷他定片未經藥學技術人員調配。去年9月，斗門區局執法人員對珠海粵某醫藥有限公司進行現場檢查，檢查發現該公司網絡銷售枸地氯雷他定片未經過執業藥師或其他藥學技術人員調配，當事人的行為違反了《藥品網絡銷售監督管理辦法》第九條第二款的規定，依據《藥品網絡銷售監督管理辦法》第三十四條的規定，對當事人的行為責令改正，作出罰款的行政處罰。