中歐財金對話 盼妥善處理摩擦分歧

華成歐盟汽車最大進口國

中歐雙方有關經濟財金官員參加會議，深入討論中歐宏觀經濟形勢和政策、中歐在二十國集團（G20）框架下合作、中歐審計監管和政府採購合作等議題。廖岷表示，中方願與歐方積極落實雙方領導人達成的重要共識，共同維護多邊主義和多邊貿易體系，反對單邊主義、保護主義，為不確定的世界經濟提供更多確定性。中方重視對歐財金合作，願加強與歐方在G20、多邊開發銀行等框架下合作，推動深化審計監管、政府採購等財金領域務實合作，支持中歐實現各自發展目標。