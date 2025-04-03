中歐財金對話 盼妥善處理摩擦分歧
【本報綜合報道】中國財政部副部長廖岷、歐盟委員會經濟與金融事務總司長沃威，金融穩定、金融服務與資本市場聯盟副總司長施羅德，周一在比利時布魯塞爾共同主持第十六次中歐財金對話。廖岷表示，中方願本着相互尊重、互利共贏的精神，與歐方通過對話磋商妥善處理摩擦分歧，促進中歐經濟關係健康穩定發展。
華成歐盟汽車最大進口國
中歐雙方有關經濟財金官員參加會議，深入討論中歐宏觀經濟形勢和政策、中歐在二十國集團（G20）框架下合作、中歐審計監管和政府採購合作等議題。廖岷表示，中方願與歐方積極落實雙方領導人達成的重要共識，共同維護多邊主義和多邊貿易體系，反對單邊主義、保護主義，為不確定的世界經濟提供更多確定性。中方重視對歐財金合作，願加強與歐方在G20、多邊開發銀行等框架下合作，推動深化審計監管、政府採購等財金領域務實合作，支持中歐實現各自發展目標。
歐盟周二公布去年歐盟汽車行業貿易數據，中國以127億歐元（約1,066億港元）進口額，成為歐盟汽車進口最大來源國。數據顯示，歐盟去年共出口540萬輛汽車，進口400萬輛汽車，比2019年出口數量下降13.2%，進口數量下降3%。
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