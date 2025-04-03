河南枯井揭將士遺骸近百具 專班驗DNA查史料核對

子彈穿頭兼斷腿 逾半不超過23歲 河南省許昌市襄城縣一個枯井內近日發現近百具疑似無名抗戰將士遺骸，最年幼死者不足15歲，多具頭骨上有子彈貫穿傷，腿部等處有明顯斷裂。許昌市退役軍人事務局已要求襄城縣退役軍人事務局保護好現場，成立工作專班，啟動DNA檢測及史料核查。

湖南省龍越和平公益發展中心英魂回家項目負責人余浩表示，枯井位於襄城縣庫莊鎮中冀村。襄城學者於2010年發現枯井埋葬士兵線索，十幾年來無數次調查走訪了解歷史原委。河南志願者與本土文化研究人員於今年2月初，成功定位三冀莊阻擊戰中陣亡將士的遺骸埋葬地點。

幸土壤乾燥保存狀態完整 英魂回家項目組從2月底到3月初聯合鄭州大學，兩次收殮87具遺骸、兩個馬頭骨、大量未發射的子彈、皮帶扣、劍鞘、帽徽及花露水瓶等，其中帽徽因時間久遠無法辨認圖案。團隊下挖4米多才看到井壁，遺骸層共6米多深。由於井內空間狹小，遺骸層層疊加掩埋，收殮難度偏大。幸好土壤乾燥，骸骨保存狀態相對完整。遺骸移出井後裝入密封箱，以紅布覆蓋及撒上油菜花，以表敬意。經鄭州大學初步鑑定，大多遺骸還處在發育階段，一半以上年齡不超過23歲。

日軍於1944年為扭轉太平洋戰場不利局勢，打通從中國東北到越南的交通線，調集50萬兵力實施一號作戰，開始侵華以來在中國戰場上最大規模進攻，由於進攻主要集中在河南、湖南和廣西，史稱豫湘桂戰役。豫中會戰期間，日軍第26師團攻陷許昌後進入襄城，在三冀（庫莊鎮前冀村、中冀村、後冀村）西小寨與國軍激戰。日軍步兵、坦克及飛機進攻國軍第12軍20師某部據守的中冀村，守軍幾乎全部犧牲，只有少數幾個人突圍成功。

料屬三冀莊戰後村民掩埋 中冀村村民事後來到廢墟，用擔架或人力背馱把暴屍荒野的國軍遺骸運往水井及周邊土坑掩埋。根據村民口述與學者田野研究，村內曾設有一處中轉站，安置幾張擔架床，村民用僅剩的飯菜餵養傷兵。曾有一家人3月中旬從山東青州聞訊趕到襄城，他們自稱是第12軍第20師上校團長曹和光的後人，攜酒水、香煙、紙錢拜祭。本報綜合報道