歐美反對用武力改變台海現狀

【本報綜合報道】解放軍東部戰區周二起在台灣島周邊聯合演練，美國白宮發言人萊維特重申華府反對任何以單方面用武力或脅迫改變台海現狀的企圖。歐盟則呼籲各方保持克制，避免採取任何可能進一步加劇台海緊張局勢的行動，應透過兩岸對話解決。

白宮稱對台承諾堅定不移

萊維特指，白宮國家安全委員會向她通報，總統特朗普強調了維護台海和平的重要性，鼓勵透過和平手段解決兩岸問題，並重申美方反對任何以武力或脅迫單方面改變台海現狀的企圖。美國國務院強調，北京對台灣的激進軍事活動和言論只會加劇緊張局勢，危及該地區的安全和世界的繁榮。面對北京的恐嚇策略和破壞穩定行為，美國對包括台灣在內的盟友和夥伴之承諾依然堅定不移，美方支持台海和平與穩定，反對使用武力或脅迫手段單方面改變現狀。