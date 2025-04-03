解放軍模擬遠程彈射擊 續震懾台獨勢力

圍島演訓第2日 派山東號赴東海 解放軍東部戰區一連兩日在台灣周邊演訓，昨日組織「海峽雷霆-2025A」演練，並展開遠程火力實彈射擊、山東號航空母艦編隊演練對海對陸打擊。外交部強調，聯合演訓是對賴清德當局猖狂謀獨挑釁的堅決懲戒，台獨挑釁一日不止，反獨懲戒一刻不停，任何外部勢力無權說三道四。東部戰區昨晚表示，圓滿完成聯合演訓各項任務。

東部戰區陸軍部隊按照演練計劃，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，對重要港口、能源設施等模擬台島目標精確打擊。遠程火力打擊重點探索多平台協同突擊、多彈種複合打擊等戰法打法，全面提升火力快反和聯合精打水平，突出檢驗戰時控能源通道、斷補給要道、堵疏泊暗道能力，打擊取得預期效果。

台海中南部檢驗封控能力 至於台灣海峽中部、南部海域則組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。山東號航母編隊在台島以東海空域，與海空兵力艦機協同、區域制空、對海對陸打擊等科目演練，重點檢驗內線外線一體聯動、立體封控和諸軍兵種聯合作戰能力。東部戰區發布軍事行動主題海報，直指「倒行逆施，必陷絕境」。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校指，演訓全面檢驗部隊一體化聯合作戰能力。戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗一切台獨分裂行徑。

台軍指出，解放軍自昨早6時8分起於台灣周邊海空域實施海空聯合軍事操演，海上兵力包括軍艦13艘、公務船10艘（包含外島3艘）及西太平洋山東號航母編隊8艦。空中兵力為主、輔戰機、直升機及無人機27架次，其中11架次進入台灣應變區。台軍立即戰備操演仍持續，並做好各項備戰準備，目前屬於常態應處階段。

東部戰區轟6K掛彈亮相 東部戰區空軍轟6K轟炸機亮相周二演訓，轟6K機翼掛載鷹擊21空射反艦彈道導彈。軍事專家張軍社指出，鷹擊21作為具高超音速突防能力的導彈，對於奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控有關鍵意義，表明聯合演訓實戰化程度很高，參演部隊具隨時能戰的作戰能力。

對於為何昨日才公布代號，央視旗下「玉淵潭天」解釋周二的演訓並不屬於「海峽雷霆-2025A」演練。而昨日發起有代號的演練，代表解放軍可以根據戰場需要隨時隨地靈活調整及更新作戰計劃，意味遏制台獨的軍事手段愈來愈全面。《解放軍報》評論稱，軍演針對賴清德的17項策略而來，行動再次表明賴清德當局每挑釁一次，人民軍隊就進逼一步，台獨分裂分子脖子上的繩索就勒得更緊，頭頂上高懸的利劍就磨得更利。本報綜合報道