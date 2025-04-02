韓38間醫學院學生報到

南韓政府去年推動醫學院下學年起擴大招生，引發醫生團體罷工罷課抗議。韓媒引述當地醫學界和各大學周一消息指，40間大學醫學院中已有38間的學生基本全部繳費報到，醫學院擴招引發的醫學生集體罷課風波有望告一段落，政府最快料於下周公布2026年度的招生名額。（綜合報道）