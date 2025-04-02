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名古屋車衝行人道7傷
日本愛知縣名古屋市中心周二有汽車衝上行人路並撞倒途人，至少7人受傷，包括嬰兒和小孩，疑為司機的七旬老婦則未有受傷。事發於當地時間下午1時許，在名古屋市中區榮3丁目的「三之藏通久屋西」十字路口，附近有多間百貨公司，深受當地人和遊客歡迎。涉事車輛失控衝上行人路，具體原因未明。（綜合報道）
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