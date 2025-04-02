泰增至20死 曼谷解除地震災區

【本報綜合報道】緬甸地震後救援黃金72小時已過，泰國曼谷市昨日起動用大型器械移除在建國家審計署大樓的倒塌瓦礫，搜索剩餘74名失蹤者。曼谷市政府周一深夜宣布，正式解除將曼谷市列為地震災區的公告，當地全國目前增至最少20人死亡。

國家審計署大樓建築地盤周一尋獲兩具遇難者遺體，令死亡人數增至13人，分別是8男5女。瓦礫當天傳出生命迹象，救援人員漏夜使用掃描儀和搜救犬搜索，但未有發現。曼谷副市長卡莫維（Tavida Kamolvej）指救援黃金72小時過後，失蹤者實際生存機會就會減少，必須加快速度，不會停止搜索。

塌樓鋼材不合格 疑中資廠提供 曼谷市政府防災減災指揮中心公告指出，經過評估，指揮中心認為曼谷市整體情況已趨於平穩，地震對民眾影響、對公共基礎設施損害、交通狀況以及各方面救援工作均持續改善，大部分民眾生活已恢復正常，因此，曼谷防災減災指揮中心決定解除上周五發布的地震災區公告。

另外，強震導致泰國曼谷在建中的30層高審計署大樓倒塌，多人死傷和失蹤。泰媒報道指，泰國工業部周一從現場殘骸中取得鋼材樣本，送至泰國鋼鐵協會檢測，發現部分鋼材不符合規定，疑為一間中資鋼鐵廠提供。工業部長助理蒂蒂帕斯透露，已有7間家泰國及中國等外國實體設立的工廠接受檢查，即使部分公司已關閉，相關股東和進口商仍可能面臨訴訟。