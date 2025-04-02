緬強震 實皆斷電缺糧哀喚 軍政府被斥阻救援

處處安檢惹絆 志願醫生不滿 緬甸地震昨日增至造成2,719人死亡，4,521人受傷，仍有約441人失蹤。內戰激烈的叛軍據點實皆市是地震重災區之一，反政府組織指摘軍政府阻礙救援工作，志願者不滿受到軍方阻擋，不被允許自由進入並提供援助。

國際援助團體連日來主要前往軍政府控制的地震重災區曼德勒和內比都，部分緬甸民眾要求外國政府向實皆提供援助，指當地靠近地震震央，80%以上建築物已被摧毀。實皆主要醫院爆滿，民眾用白布包裹死者遺體，並將其放在外面的水泥地上。數百名居民無家可歸，電力，食物和食水短缺。

聯國糧食改搭渡輪遲送 隸屬反政府民間組織「公民抗命運動」的醫生不滿被禁止進入實皆，指摘軍方在各處進行安全檢查，不參與救援。馬來西亞創傷急救隊50名成員周一抵達實皆，是首支進入當地的外國救援隊。聯合國世界糧食計劃署原定周一開始向實皆省1.7萬名民眾分發糧食，但因道路無法通行，需改搭渡輪而延遲。

婦困倒塌酒店 台首人罹難 強震造成死傷枕藉，震央附近的第二大城市曼德勒有酒店局部倒塌，導致一名台灣婦人受困瓦礫堆中，經過多日搶救未果，在周一逝世，成為今次地震中已知唯一的台灣罹難者。如昨日挖出遺體，將送到曼德勒雲南會館，擇日辦理告別式，火化後送回台灣。

地震發生時，來自台灣的林氏夫婦正在曼德勒長城酒店用餐，林先生因距離門口較近，幸運逃生，但妻子受困。地震發生第二天，其妻仍能透過對講機和外界通話，不過聽起來非常虛弱。台媒周二引述緬甸台商總會秘書長羅振華指，救援隊周一派出搜救犬及生命探測儀到酒店現場偵測，但已無生命迹象。台駐緬代表處僑務組組長林冠宏抵達當地，會見林先生並詳談後續相關事宜。

另外，一名大陸女童周日在曼德勒另一間坍塌酒店獲救幸存。她周一憶述自己一度被困酒店第3層，期間找到4瓶礦泉水，因此得以存活，而其他被困者很難有條件找到飲用水，她獲救前聽到有男人和女人哭泣的聲音。

陸媒指，該酒店坍塌共造成7人被困，其中兩人為中國公民。本報綜合報道