瑪琳勒龐指法院謀阻參加大選

【本報綜合報道】法國巴黎刑事法院裁定，極右的國民聯盟前黨魁瑪琳勒龐，貪污罪成立，即時禁止她出選公職5年。瑪琳勒龐周一離開法院後接受電視台訪問，指判決有政治動機，目的是阻止她參加2027年總統選舉，又表示數以百萬計的法國人民都感到憤怒。

明言將會上訴 瑪琳勒龐批評判決違反法治，不僅將她剷除，更是將數以百萬法國人的聲音剷除。她表示將會上訴，並要求法院要在2027年大選前完成訴訟程序。即使她上訴，禁令仍然生效，除非勝訴，否則不能參加2027年總統大選。法官同時判處瑪琳勒龐監禁4年，其中兩年緩刑，兩年戴電子手銬在監外執行。法國檢察部門指控，瑪琳勒龐及同案被告在2004年至2016年間挪用歐洲議會助理的薪酬，支付黨內工作人員的工資。

美國總統特朗普周一被問及瑪琳勒龐的判決時，他說：「我知道一切。很多人以為她不會被判有罪。但她被禁止參選5年，而她是領先的候選人。這聽起來很像我們的國家，聽起來非常像我們的國家。」