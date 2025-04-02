美威脅轟炸 哈梅內伊：將強力回應

【本報綜合報道】針對美國總統特朗普日前發表的威脅性言論，伊朗最高領袖哈梅內伊周一表示，對伊朗受到的威脅將予以強而有力的回應。

據伊朗的通訊社報道，哈梅內伊當日於首都德黑蘭舉行的宗教活動上，針對特朗普日前的威脅性言論表示，如有人從外部作惡，他們一定會遭到強而有力的反擊；如果敵人想在國內製造叛亂，那麽伊朗將對叛亂分子作出強而有力的回應。

伊朗外交部發言人巴加埃同日在社交媒體發文指，一國元首公開威脅對伊朗進行轟炸，是對國際和平與安全的極大侮辱，違反了《聯合國憲章》。他指：「暴力滋生暴力，和平帶來和平。」

在北京，外交部發言人郭嘉昆昨日回應指，伊朗核問題全面協議的執行因美方執意退出而受到干擾。美方應當展現政治誠意，早日回歸復談。他重申，中方認為堅持通過政治外交途徑解決伊朗核問題是唯一正確選擇，主張以伊朗核問題全面協議框架為基礎，達成新的共識。中方將繼續勸和促談，努力爭取早日恢復談判，找到兼顧各方合理關切的公正、平衡、可持續的解決方案，以維護國際核不擴散體系，促進中東地區的和平與穩定。

白宮：未安排總統訪沙特 另外，美國新聞網站Axios較早時引述華府消息人士報道，特朗普計劃5月中首度外訪，將以沙特阿拉伯為目的地。

美國白宮表示，暫時未有安排總統特朗普出訪沙特阿拉伯的具體計劃，仍在審視安排總統外訪的機會，有消息會盡快公布。美國總統就職後，一般以英國作為首次外訪目的地，但特朗普第一屆總統任期首次外訪，就是到訪沙特。

特朗普早前預告即將出訪沙特，期望達成協議，令沙特向美國投資一萬億美元（約7.8萬億港元）。