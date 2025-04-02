美聯邦政府審查與哈佛大學合約

【本報綜合報道】美國聯邦政府周一宣布，正審查對哈佛大學總值近90億美元（約702億港元）的聯邦合約和撥款。校方強調將與聯邦政府合作打擊校園反猶太主義。

校方強調合作打擊反猶主義 教育部、衞生及公共服務部、總務管理局發表聲明稱，正審查哈佛大學及其附屬機構，與聯邦政府之間價值2.556億美元（約20億港元）合約，及87億美元（約678億港元）多年期撥款承諾。教育部長麥克馬洪指摘，哈佛大學未能保護校園學生免受反猶太主義歧視，同時卻宣揚分裂意識形態而不支持自由探究，使該校聲譽岌岌可危。她又指，該校可糾正錯誤，重新成為致力於學術卓越和追求真理的校園，讓所有學生在校內感到安全。

哈佛大學校長加伯發表聲明回應，強調如果聯邦政府停止撥款，將導致拯救生命的研究停止，並危及重要科學研究與創新。加伯同意校園存在反猶太主義，即使身為大學校長也曾經歷，但強調校方過去15個月一直頒布改革措施打擊反猶太主義，並承認仍有許多工作要做。