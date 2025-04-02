華歡迎美俄關係改善

王毅訪問莫斯科 與普京及拉夫羅夫會面 中共中央政治局委員兼外長王毅訪問俄羅斯，周二先後與俄外長拉夫羅夫及總統普京會面。王毅接受俄媒訪問時表示，俄美剛剛邁出恢復正常接觸的第一步，有利推動大國關係格局趨於穩定，有利於給變亂交織的國際形勢帶來積極預期。他又指摘，美國對華貨加徵關稅欠缺理據，正損害全球市場、貿易秩序和美國聲譽，無助美國解決現有問題。

王毅表示，中俄不斷深化戰略協作夥伴關係，完全符合歷史發展邏輯，也具有強大內生動力；有利於雙方和睦相處、彼此成就，也有利推動世界多極化和國際關係民主化。他指中俄關係有三大特質，包括世代友好，永不為敵；平等相待，合作共贏；不結盟、不對抗、不針對第三方。他提到，今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年，中俄對維護世界和平發展負有特殊責任，相信兩國將弘揚正確二戰史觀，不斷推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係再攀新高，為推動國際秩序朝更公正合理的方向發展作貢獻。

至於俄烏戰事，王毅指俄美兩國團隊已開展多次接觸，就政治解決烏克蘭危機和改善俄美關係認真商討並取得一定共識，但各方在一系列關鍵問題上立場還有不小差距，恢復和平仍任重道遠。

中俄元首下月會面 他又指中方願根據當事方意願，與國際社會特別是全球南方為此發揮建設性作用，支持通過對話談判解決好危機的根源性問題，最終達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議，真正實現歐亞大陸乃至世界的長治久安。另外，拉夫羅夫提到，王毅今次正式訪問的主要目的，是為今年5月在莫斯科舉行的俄中元首峰會做好準備。普京表示，期待中國領導人5月9日出席在莫斯科舉行的衞國戰爭勝利80周年紀念活動，指俄中兩國在聯合國、上合組織、金磚國家等很多國際平台上成功合作。

美不滿俄烏領袖言論 另一方面，美國白宮新聞秘書萊維特周一指，總統特朗普對俄烏領袖發表的言論表示不滿。她指出，特朗普正努力爭取俄烏達成和平協議，他不滿衝突雙方領導人發表的言論，並已表達他認為需要採取的行動，以便看到衝突結束，他會繼續努力，白宮團隊也會繼續參與。

特朗普周一在白宮表示，希望看到普京達成協議，這樣就能阻止俄烏士兵和其他人被殺害。他希望確保對方履行協議，也認為對方會這樣做，不想對俄石油徵收二級關稅，但如認為對方沒做好工作，這是他會做的事。

美國國務院發言人布魯斯周一補充，對於普京提出在烏克蘭建立臨時政府，特朗普並不贊同，烏克蘭是一個憲法民主國家，其治理由憲法和人民決定。美方致力於必要的外交努力以實現俄烏全面停火，並讓雙方坐到談判桌前，達成最終的持久解決方案。布魯斯重申，特朗普已表明俄烏需即時實現全面停火。本報綜合報道