傳美擬加快國際水域深海採礦

【本報綜合報道】英媒周一引述消息報道，美國白宮正考慮一項行政命令，以加快批准在國際水域進行深海採礦，並允許採礦公司繞過聯合國支持的審查程序。如美國總統特朗普簽署此命令，將是繼把目標鎖定在格陵蘭和烏克蘭後，尋求開發國際關鍵礦產資源的最新嘗試。

消息人士透露，特朗普的深海採礦令預計將明定美國旨在行使其在海底開採關鍵礦物的權利，並讓礦企繞過政府間組織國際海底管理局，通過美國商務部轄下科技部門、國家海洋及大氣總署的採礦法規尋求批准。此舉將為礦企提供正式批准程序，避免予人未受任何監督下開採海底礦產的觀感。相關計劃正在討論中，消息人士稱在特朗普簽令前仍可能有變化。

多個環保組織反對 有尋求在海底採礦的公司認為，這種做法對環境的影響比陸地採礦小得多。惟多個環保組織表示，考慮到對海洋生物的潛在風險，不應允許這種做法開始。國際海底管理局多年來一直討論在國際水域進行深海採礦的準則，但因對採礦過程中可接受的粉塵、噪音和其他問題仍存在分歧，故尚未正式制訂有關準則。