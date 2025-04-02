對等關稅 美勢拍板徵收 零豁免或針對全球

美國總統特朗普將於當地時間周三下午4時，在白宮玫瑰園的活動期間公布對等關稅詳情。白宮發言人萊維特指，特朗普的關稅計劃，將扭轉幾十年來的不公平貿易行為，所有對美國不公平的國家都將面臨關稅，不會有任何豁免。有美媒指，白宮內部仍在討論向不同國家徵收對等關稅，抑或向全球性入口貨品劃一徵收20%關稅。

萊維特指，內閣將出席這次活動，亦將是現屆政府首個白宮玫瑰園活動。她表示，周三將會是美國的解放日，眾人將見證歷史時刻，特朗普將宣布關稅計劃以扭轉不公平貿易行為，強調他是為了美國工人的最大利益。萊維特又以歐盟、日本和加拿大為例，指美國產品難以進入這些市場，引致過去數十年美國的失業問題，是時候作出歷史性改變。她又指，特朗普未來亦會針對特定產業實施關稅，但拒絕透露更多細節。

早於上任初期，特朗普已預告會在4月初起對全球多國加徵關稅。他周日再次批評各國不平等貿易，指相比起其他國家數十年來對美國的徵稅，華府的做法會相對「慷慨」，說：「他們對我們的剝削，是歷史上任何國家都未曾經歷過的。我們對待他們的方式，將比他們對我們好得多，但這對美國來說，仍將是一筆可觀收入。」他又指美國幫助所有人，但別國無幫助美國。

《華爾街日報》較早前引述消息報道，特朗普政府還在權衡不同選項，討論重點之一是應否對不同貿易夥伴實施不同稅率，抑或將對等關稅措施改為特朗普在競選期間所提出的「一刀切」全球性課稅，稅率劃一定於20%。白宮貿易顧問納瓦羅日前透露，若果實施對等關稅，平均稅率為20%，預料每年將為美國創造6,000億美元（約4.68萬億港元）收入，但未說明如何計算出有關數字。

強調關稅非增加稅收 他強調關稅不等於增加稅收，而是減稅，會向購買美國汽車的消費者提供稅務寬減，並可創造職位。

有英媒指出，特朗普的對等關稅將使美國的貿易保護主義達到二戰以來最高水平，儘管對等關稅還未實施，但包括加拿大在內的多國已揚言報復。不少共和黨人發聲反對關稅，警告關稅升級只會增加北美企業、工人和消費者的成本，為在美墨加經濟發展的企業帶來混亂。本報綜合報道