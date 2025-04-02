內地新例監管圖像信息 酒店房禁安裝鏡頭

條例明確規定，在非公共場所安裝圖像採集設備設施不得危害公共安全或者侵犯他人合法權益，不得非法對外提供或者公開傳播涉及公共安全、個人私隱和個人資訊的影片圖像信息。對大眾關心在自家門口安裝攝錄是否構成侵犯私隱行為，內媒引述意見指出，安裝前最好徵得鄰居的同意或對鄰居進行善意提醒。安裝時，應精心選擇安裝位置並調整角度，確保拍攝範圍僅限於自家門口必要區域。

條例又明確禁止在多個特定私密區域安裝圖像採集設備及相關設施，包括旅館、酒店、賓館、招待所、民宿等場所的客房或者包廂內部；學生宿舍的房間內部，或者單位為內部人員提供住宿、休息服務的房間內部；公共浴室、廁所、更衣室、哺乳室、試衣間的內部。條例新增規定，負有經營管理責任的單位或者個人，如發現在所列區域、部位安裝圖像採集設備及相關設施，應當立即報告所在地公安機關處理。如果賓館沒有履行義務，導致客房、餐館包廂被他人非法安裝了圖像採集設備，賓館則要承擔相應的法律責任。