新樓交付前窗外見墳景 業主稱與宣傳不符

【本報綜合報道】北京市一間房地產開發公司2021年在通州區宋莊鎮開工建設屋苑，目前一期、二期項目已完成交付，三期6號地塊預計於下月30日交樓。惟多位業主近日反映稱，新房交付在即，卻發現窗外環境與宣傳不符，開發商聲稱的優美的綠地風景竟是墳場景。

官方：屬村莊集中埋葬點 多名業主介紹，6號地塊約有140多戶居民，其中有3幢樓超30戶居民開窗即可見到墳墓，視野直接受到南側墓地影響，墓地也在其他樓幢住戶的可見範圍內，但有一定遮擋。其中一名業主王先生表示，睇樓時就是看中該屋苑環境好，周圍規劃很多藝術街區。銷售員還組織買家參觀附近的藝術工作室，拜訪一些藝術家。賣房現場模型也顯示，屋苑南側對開是一片綠地。

宋莊鎮民生保障辦公室表示，屋苑南側墓地為大興莊村集中埋葬點，是歷史形成，較項目開發早40多年，且是全村唯一一處集中埋葬點，屬於村集體土地，性質為林地，現已建設共412個墓位，已安葬墓位數量為358個，目前村內已無特殊用地可用於集中埋葬點的遷移。

項目開發商負責人解釋表示，公司自開發建設後一直在努力與政府部門協商，也願意通過投入資金或其他方式推動解決屋苑墳場景的相關問題，但受到各種因素影響，目前仍然未能達成共識。