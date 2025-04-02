清明出入境人次 料日均達210萬

年增兩成 促口岸增引導

北京首都、上海浦東、廣州白雲、杭州蕭山、成都天府等大型國際機場口岸出入境客流小幅增長，預計日均出入境人員分別為3.9萬、8.1萬、4.8萬、1.2萬及1.6萬人次。返鄉祭祖的港澳台居民、海外僑胞將明顯增多。其中，珠海拱北、港珠澳大橋、青茂、橫琴口岸日均出入境人員預計將分別達到36.7萬、12.3萬、11.4萬及9.5萬人次，深圳羅湖、福田、深圳灣、蓮塘、廣深港高鐵西九龍站口岸預計將分別達到24.9萬、22.8萬、16萬、11.2萬及10.5萬人次。