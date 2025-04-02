清明出入境人次 料日均達210萬
【本報綜合報道】國家移民管理局周二預測，今年清明節假期全國口岸日均出入境人員將達210萬人次，較去年同期增長21.4%。
年增兩成 促口岸增引導
北京首都、上海浦東、廣州白雲、杭州蕭山、成都天府等大型國際機場口岸出入境客流小幅增長，預計日均出入境人員分別為3.9萬、8.1萬、4.8萬、1.2萬及1.6萬人次。返鄉祭祖的港澳台居民、海外僑胞將明顯增多。其中，珠海拱北、港珠澳大橋、青茂、橫琴口岸日均出入境人員預計將分別達到36.7萬、12.3萬、11.4萬及9.5萬人次，深圳羅湖、福田、深圳灣、蓮塘、廣深港高鐵西九龍站口岸預計將分別達到24.9萬、22.8萬、16萬、11.2萬及10.5萬人次。
日前，國家移民管理局要求全國邊檢機關加強出入境流量和口岸運行情況監測，及時發布本口岸出入境客流資訊；科學組織勤務，開足查驗通道，特別是毗鄰港澳陸路口岸、與台灣直航口岸，加強提示引導，為返鄉祭祖的港澳台居民、海外僑胞提供入出境通關便利。
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