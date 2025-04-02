婚變漢擅帶走女兒 頒令還妻撫養

肖×2023年5月與李×結婚，2024年7月誕下女兒欣欣。婚後二人經常發生矛盾，在女兒出生後矛盾加劇，李×便將女兒帶回娘家撫養。今年2月初，肖男與其母親毛×來到李×住處一起生活，又因生活瑣事、夫妻感情等原因再次發生矛盾。同月26日，肖×與毛×未經李×同意，趁李×外出期間，擅自帶走欣欣。

法院發人格權侵害禁令

李×本月11日向法院提起離婚訴訟，並申請人格權侵害禁令，要求肖×、毛×將女兒送回。廣水市人民法院依法向肖×、毛×發出人格權侵害禁令，責令兩人立即停止侵害李×監護權，3日內將欣欣送回李×撫養，禁止肖×、毛×及其近親屬搶奪、藏匿欣欣。法官指出，欣欣只有7個月大，且在母乳餵養期間，突然離開母親，成長及身心健康勢必會受到影響。同時，父母對子女享有平等的監護權，即使在處理婚姻關係中發生矛盾，也應按照最有利於未成年人的原則履行監護職責，不能藏匿孩子，這樣既傷害夫妻感情，也傷害孩子。