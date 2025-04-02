街道辦強拆魚塘敗訴 判賠412萬未找數

養殖戶損失巨 時任兩主管升職 重慶市沙坪壩區陳家橋街道一處私人經營的魚塘早年遭強行拆除，法院其後裁定涉事街道辦需賠償約380萬元（人民幣‧下同，約412.5萬港元），惟街道辦至今未執行。更令人詫異的是，街道辦時任兩名主管如今分別升職。

今年49歲的重慶男子萬朝林及妻子通過招商引資，2007年前後承包了沙坪壩陳家橋街道120多畝魚塘養魚，每年租金12萬元（約13萬港元）。正當魚塘生意愈做愈旺，2021年3月，街道辦突通知魚塘要關停整治。

街道辦原先協商同意按拆遷標準給萬朝林夫婦賠償，但之後反悔，更在同年8月強行拆除魚塘。數百人聞訊趕到魚塘搶魚，給萬朝林夫婦帶來巨大損失。

或通過法拍國有資產抵債 萬朝林夫婦之後將涉事街道辦告上法庭，法院經審理查明，裁定街道辦強拆行為違法，需賠償萬朝林夫婦。但大路街道辦回應稱，目前沒有賠付能力，但可通過法拍國有資產來抵債。

萬朝林對此事一方面感到無奈，更令人氣憤的是，當時街道辦黨工委書記姓蔣和街道辦主任姓彭，如今竟雙雙仕途更上一層樓；前者已升任重慶市某區副區長，後者則任某區信訪辦主任。

在上周六，重慶市璧山區大路街道辦事處發布情況說明：「關於街道關停魚塘造成養殖戶損失未妥善賠償一事，目前正按照法院判決，與當事人進行了積極有效溝通，已就賠償事宜達成一致意見。我們將盡快履行相關法律義務，感謝媒體和社會各界監督。」萬朝林暫未對此回應。本報綜合報道