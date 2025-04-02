四川破養老騙案 揭阿膠賣貴160倍

【本報綜合報道】四川省攀枝花市公安局周一公布破獲一個以健康養生為幌子、專門對長者實施詐騙的犯罪團夥。案中，詐騙團夥將成本不足30元（人民幣‧下同，約32港元）的阿膠標價4,980元（約5,328港元）賣給長者，目前該案已正式移送檢察機關審查起訴。

推送高價抗癌保健品 案情指，犯罪團夥在攀枝花商圈先後設立3家門店，通過街頭促銷吸引長者辦理會員卡。在犯罪團夥電腦中，警方發現一套完整的客戶管理系統。騙徒通過上門家訪、電話回訪、子女關愛等方式逐步套取長者健康狀況、子女情況、經濟能力等資訊，並將受害者分為獨居高收入病患、有基礎病中等收入長者及健康長者。警方在審訊中得知，騙徒會向獨居高收入病患重點推送高價抗癌保健品的資訊。

有律師指出，犯罪團夥利用長者對健康的高度關注以及資訊不對稱，通過精心策劃的詐騙手段，不僅給長者帶來巨大經濟財產損失，還可能對其身心健康造成嚴重損害。同時嚴重擾亂市場經濟秩序，對社會誠信體系造成破壞，有關部門應以點帶面加大打擊力度，保障長者消費權益。