助越南人偷渡赴台 主腦囚逾9年

【本報綜合報道】前年和去年兩艘散貨船先後運載越南籍男女偷渡赴台，因密艙缺氧險釀多人喪命。台媒周一報道，高雄地方法院已判處幕後主腦陳信夫有期徒刑9年4個月。

密艙缺氧險釀多人喪命

案情指，陳信夫請友人以境外公司名義購入散貨船「鑽石206號」，經與大陸蛇頭接頭後，前年12月8日由船長林威騰駕船自高雄出海，抵達接駁海域後，讓越南籍10男6女上船躲在密艙，計劃駛回高雄港後，再藉修船名義讓偷渡客上岸。但船隻入港時，因未注意密艙空氣，害16名偷渡客缺氧，險些喪命。翌年1月，陳信夫又請友人登記外籍散貨船「婕西號」，與大陸蛇頭接頭後，由船長蔡志偉出海，接駁15名越南偷渡客赴台。去年3月27日，婕西號原定從高雄泊岸，卻臨時更改地點，將船開至台南七股外海準備伺機登陸，期間卻被台灣海巡人員偵查發現。