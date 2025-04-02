北京歸國留學人員 集中科技領域

【本報綜合報道】北京市周日表示，北京歸國留學人員所在行業集中在科技、經濟、教育等領域，其中從事科技相關工作人員佔比最高，達20.84%。

當日的發表《北京歸國留學人員藍皮書》提到，根據中國教育部公布的全國留學人員數據和全球化智庫調研得出的北京歸國留學人員比例，綜合調研數據進行測算，截至去年年底，在京工作和生活的歸國留學人員數量為122.85萬人。

其中，碩士佔59.44%，博士佔15.86%。目前處於就業狀態的北京歸國留學人員中，有60%屬於人工智能（AI）等新一代資訊科技、醫藥健康、智能網聯汽車、綠色能源與節能環保、未來製造等新質生產力或新興產業領域。處於創新創業狀態的北京歸國留學人員中，80%以上屬於新質生產力或新興產業領域。

關鍵是看好發展潛力 藍皮書指出，看好北京發展潛力是歸國留學人員選擇在京創新創業的關鍵因素。其次，方便與家人團聚、在北京擁有市場機遇等也是主要原因，而創新創業資源豐富、創新創業環境好是重要驅動因素，顯示出北京作為國際科技創新中心，其市場優勢和資源支持對創業者的吸引力。