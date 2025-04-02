美卿宣布制裁主管入藏政策華官員

【本報綜合報道】美國國務卿魯比奧周一宣布，向主管外國人進入西藏政策的中國官員，實施額外的簽證限制。外交部發言人郭嘉昆周二批評，美方行徑粗暴干涉西藏事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方強烈不滿，堅決反對，敦促美方恪守在西藏問題所作的承諾，停止縱容支持「藏獨」勢力，停止借涉藏問題干涉中國內政，中方將採取必要措施予以反制。

魯比奧的聲明指，長期以來，中共拒絕讓美國外交官、記者及其他國際觀察員進入西藏，但中方外交官及記者就在美國享有廣泛的通行權。美國外交官亦無法為到西藏旅行的美國公民提供服務，這種缺乏互惠的行為不能接受，亦不能容忍，敦促中方容許外交官不受限制下進入西藏。美方未有交代受限制的官員名字，亦沒有詳細講述。美國國務院表示，已一再敦促中方尊重所有人的宗教自由，容許藏人在不受政府干預下，保存、實踐、傳授及發展他們的宗教傳統及語言。

中方炮轟無端抹黑 在北京，郭嘉昆重申，西藏從未作出限制外國人進藏的規定，考慮到西藏特殊的地理和氣候等因素，中國政府依法對外國人入藏採取一定管理和保護措施，強調中方歡迎外國人士到西藏地區訪問、旅遊、經商，但必須遵守中國法律，又反對無端抹黑西藏的人權、宗教、文化發展現狀，反對外國官員以入藏履行職責為名，行干擾破壞之實。