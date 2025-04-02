兩岸國際

DNA鑑定尋回5烈士親屬

內媒周日報道，山東省泰安市退役軍人事務局利用脫氧核糖核酸（DNA）鑑定技術，成功找到5名烈士的親屬，於上周五將烈士棺槨安葬於泰安市的寧陽烈士陵園。5名烈士為孟憲海、李人高、張守山、莫青河、劉俊發。近年來當地持續開展專項行動，為129位烈士找到親人，為255位英雄畫像。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者