DNA鑑定尋回5烈士親屬

內媒周日報道，山東省泰安市退役軍人事務局利用脫氧核糖核酸（DNA）鑑定技術，成功找到5名烈士的親屬，於上周五將烈士棺槨安葬於泰安市的寧陽烈士陵園。5名烈士為孟憲海、李人高、張守山、莫青河、劉俊發。近年來當地持續開展專項行動，為129位烈士找到親人，為255位英雄畫像。（綜合報道）