夏立言訪陸 稱交流對兩岸有益

夏立言一行人周日先與河南省委書記劉寧會晤，夏立言表示願堅持「九二共識」，充分發揮橋樑紐帶作用，持續加強台灣和河南在經貿、科技、文化等各領域的合作交流。劉寧強調，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨。他又指，河南願為台商台企在當地投資興業提供更多便利、更優質服務，為廣大台胞在當地生活創造更好環境和條件。

除夏立言外，大陸全國台企聯總會長李政宏周一也出席拜祖活動。談到賴清德近日拋出的應對大陸統戰管控的17條策略，李政宏認為對包括宗教的各種兩岸交流活動，都貼上大陸企圖對台統戰的標籤，這樣扭曲兩岸交流是非常不可取。他又指，兩岸經濟互相依存，其實可優勢互補，台灣有好技術，大陸有廣大市場、充沛勞動力，也有非常齊備的產業鏈，能互相結合一起去賺世界的錢。