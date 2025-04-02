解放軍36架次機艦船進台應變區

【本報綜合報道】解放軍東部戰區宣布昨日起，在台灣周邊組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力開展聯合演訓。台防務部門同日表示，自上午7時21分至下午3時30分共偵獲解放軍21艘軍艦、4艘海警船，及71架次軍機，其中36架次進入台灣應變區；另於稍早前公布包括大陸航母山東號、901型快速戰鬥支援艦等監控畫面。該部門又在社交媒體發布宣傳片，展示天弓3型導彈等武器，強調台軍有能力、有決心、有信心捍衞主權和人民安全。

包括山東號航母 台防務部門表示，自周一上午6時至昨日上午6時，偵獲19艘解放軍軍艦持續在台海周邊活動。台方聲稱，自上周六起已陸續掌握山東號航母編隊等機艦動態，當對方周一進入台方應變區，即運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對。據台方公布在台海周邊活動監控解放軍軍艦的情況，台灣海軍導彈驅逐艦蘇澳號、成功級導彈巡防艦田單號、成功級巡防艦銘傳號，分別監控山東號及052D型導彈驅逐艦湛江艦、銀川艦。台灣空軍則罕見出動RF16偵照機，監控大陸901型快速戰鬥支援補給艦並拍照。

台防務部門首長顧立雄昨日表示，因應解放軍演訓，台軍當日上午9時成立應變中心。他批評，解放軍的軍事行動充分反映大陸破壞區域和平穩定，是麻煩製造者。