專家：圍台演訓無代號證常態化
【本報綜合報道】解放軍東部戰區在台灣周邊組織海陸空等多兵力開展聯合演訓，大陸國防大學專家張弛分析指，此次演習針對賴清德當局和「台獨」分裂勢力，是正當必要之舉。與東部戰區去年5月和10月開展「聯合利劍—2024A」和「聯合利劍—2024B」演習相比，此次演習沒公布代號，張弛認為這很大程度上說明相關演練已是一種常態，對解放軍而言是家常便飯。
重點演練奪取控制權
張弛指摘，台灣地區領導人賴清德多次公然發表「台獨」分裂言論，將大陸界定為所謂的「境外敵對勢力」，該言論欺騙性更大，危害性更強，在台海埋下了巨大的戰爭隱患，將台灣推向兵凶戰危的境地，最終受害的只能是島內民眾。張弛形容，賴清德是不折不扣的麻煩製造者，危險製造者、戰爭製造者。他又指，此次演訓展示解放軍聯合作戰、精打要害和奪取控制權的能力，包括重點演練奪取制空權、制海權、制訊息權等。
解放軍軍事科學院專家付征南分析指，這次聯合演訓經過充分準備，是解放軍正告賴清德當局若謀「獨」更甚，相關行動會更進一步，解放軍實施反制行動完全合情、合理、合法。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：