大陸海警派艦艇 圍繞台灣執法巡查
【本報綜合報道】解放軍東部戰區昨日在台灣周邊組織海陸空等多兵力開展聯合演訓之際，大陸海警派出多支海警艦艇編隊圍繞台灣執法巡查。福建海警當日組織艦艇編隊於東引島、烏丘嶼附近海域開展綜合執法巡查，重點開展查證識別、臨檢拿捕、管控驅離等科目演練，檢驗快速反應、應急處置能力。台灣海巡署表示，大陸海警編隊航近馬祖東引海域，台方已調派巡防艇驅離兩艘大陸海警船，並成立應變中心。
按一中原則行動 駛近花蓮
大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，多支海警艦艇編隊在台島周邊海域組織執法巡查，進行臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練。朱安慶強調，台灣是中國的一個省，這是依一個中國原則依法管控台島的實際行動。大陸海警局發布的圖片顯示，出動的海警艦艇編隊分別有1303、2304和1107編隊，另有大陸海警船2302號、2305號和2307號。大陸海警艦艇編隊圍繞台灣進行演練，圖片可見十分接近花蓮。
台灣海巡署批評，解放軍與海警船採取的恫嚇及威懾，是大陸公然挑戰國際秩序，妄圖破壞現狀，嚴正提醒陸方立刻停止此類行徑，回歸常軌。他擔憂，大陸海警恐增對台脅迫，若台方僅靠大艦驅離大陸船隻，實際阻嚇效果有限。
台海巡署金馬澎分署昨日清晨查獲一名大陸籍男子乘橡皮艇企圖偷渡入境，隨後4艘大陸海警船進入馬祖西引及烏坵水域。金馬澎分署表示，偷渡案件與海警船隨後壓境，不排除與軍演有關聯性。台海巡將相關人船押返調查，全案將報請金門地檢署指揮偵辦。
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