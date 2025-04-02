大陸海警派艦艇 圍繞台灣執法巡查

按一中原則行動 駛近花蓮

大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，多支海警艦艇編隊在台島周邊海域組織執法巡查，進行臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練。朱安慶強調，台灣是中國的一個省，這是依一個中國原則依法管控台島的實際行動。大陸海警局發布的圖片顯示，出動的海警艦艇編隊分別有1303、2304和1107編隊，另有大陸海警船2302號、2305號和2307號。大陸海警艦艇編隊圍繞台灣進行演練，圖片可見十分接近花蓮。