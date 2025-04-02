解放軍海陸空圍島聯演 警告台獨意味開戰

發片模擬轟市區 展示殲35隱形戰機 解放軍東部戰區昨日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等，於台島北部、南部及以東海域，開展空中截擊、對海突擊、對陸打擊、聯合封控等聯合演訓，檢驗部隊協同作戰、奪控制權、多向精打能力。解放軍與外交部強調，這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衞國家主權、維護國家統一的正當必要行動；國台辦指「台獨」意味着戰爭，搞「台獨」意味把台灣民眾推向兵凶戰危的險境。

解放軍在台灣周邊組織機艦多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

空軍等部隊進逼南北兩端 官媒最新曝光的影片顯示，火箭軍某部常規導彈分隊凌晨緊急出動，在打擊指令下達後，數十個發射單元同步進行多目標火力追瞄，執行大彈量、多波次模擬打擊。各作戰單元在短時間內完成模擬發射任務後，按實戰化要求快速有序撤離陣地。東部戰區空軍梯次又出動數十架次戰機、轟炸機，在干擾機、加油機支援下，向台海與台島南北兩端進逼。在預警機引導指揮下，空中編隊與海上驅護艦、地空導彈建立協同，實施區域奪權、空中截擊等演練。

東部戰區同日早前發布一段名為《除妖除魔》的影片，畫面出現多個「首次」，包括台北市貌，可見101大樓以及台灣地區領導人辦公地點附近的漢口街，當中更隱約看到台軍車轉移。影片首次顯示解放軍利用北斗衞星定位，模擬發射導彈對台灣沿海以市區進行精準打擊。在陸空作戰方面，東部戰區又首次曝光天傘兵模擬演訓畫面，以及海上大量戰機配合船艦包圍台灣。另於大官陸媒公開的演訓片段中，則出現多款新型武器，包括剛於去年珠海航展亮相的殲35隱形戰機，以及國產大型無人作戰艇虎鯨號。

東部戰區另發布名為《殼》的漫畫，指摘台灣地區領導人賴清德「借殼毒台、空殼禍台、破殼毀台」。漫畫結尾為一首七言詩，內容是「借殼欺世綠轟衝，倚外謀獨攘內瘋，造孽一家隔兩岸，逆施民主毀繁榮」。 該漫畫中，賴清德化成一條綠色蟲，一手壓制蔣介石，另一手掐住戴眼鏡貌似柯文哲的人，另外兩手抓着黑金和黨產，周邊散落寫有「綠色恐怖十七條」的宣傳單。

發布漫畫斥賴清德禍台 東部戰區又為這次軍事行動製作主題海報，標題為《進逼》，內容寫着「『台獨』作妖，引火燒身」。

外交部發言人郭嘉昆指民進黨當局頑固堅持台獨立場，妄圖倚外謀獨、分裂國家，是螳臂擋車、注定失敗，強調中國終將統一，也必將統一的歷史大勢不可阻擋。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衞國家主權、維護國家統一的正當必要行動。國務院台辦發言人朱鳳蓮指出，聯合演訓是對賴清德當局猖狂謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告，是捍衞國家主權和領土完整的必要之舉。

賴清德發言人郭雅慧昨日指大陸近日持續在台海周邊及印太區域軍事挑釁，台灣當局對此嚴厲譴責。台灣外事部門同日回應指，維持台海和平穩定已是國際共識，也符合各方利益，但陸方執意一再以軍事演訓恐嚇台灣及周邊國家，不斷片面破壞台海及區域現狀，無助改善其國際形象。台方呼籲大陸停止此類行徑，回歸常軌，理性對話。美國在台協會發言人昨日稱正關注大陸相關軍事活動，強調陸方沒理由在台灣附近進行不負責任的威脅和軍事施壓。本報綜合報道

東部戰區發布《除妖除魔》影片。 東部戰區發布漫畫《殼》，將賴清德繪成綠色蟲。 《除妖除魔》影片顯示轟炸畫面。 解放軍東部戰區與海警圍台演訓區域 解放軍展示新型武器殲35。