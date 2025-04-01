AI復活歷史人物 情緒化表達引關注
【本報綜合報道】內地網絡近日出現多則「暴躁老祖宗」系列影片，通過人工智能（AI）技術，多名歷史人物如同復活一般，滔滔不絕議論自身經歷和史實，配上情緒化表達，引來不少網民關注。
跨時空交流 新穎展現
該系列影片中出現的歷史人物包括唐朝詩人杜甫、李白，北宋皇帝宋徽宗、北宋文學家蘇軾、東漢末年將領關羽、明代畫家唐伯虎等，例如杜甫在影片中表示自己在安史之亂裏逃難3年，形容自己非常難受。宋徽宗反問網民：「當皇帝是我自己願意的嗎？」蘇軾回應被貶後的心態變化等。一眾歷史人物與網民跨時空交談，敍述中夾着突然暴躁的情緒，時而怒目圓瞪，時而伸頭彷彿要探出屏幕。許多網民表示看了很沉迷。
內媒分析認為，這類影片是技術發展與文化需求結合的產物。在技術層面，AI換臉技術的成熟和普及，降低製作門檻，使普通人也能輕鬆製作換臉影片，如今短片平台興起，用戶追求新鮮且有趣的娛樂內容，「暴躁老祖宗」因此成為尋求情感慰藉的窗口，在文化娛樂和情感需求層面，大眾亦對歷史人物和傳統文化的興趣增加，渴望以新穎方式了解歷史。
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