3.65億年植物化石 揭胚珠以風媒傳花粉

上述化石獲「二裂在君木」之稱，屬名「在君木」，其形態特徵與其他目前已知種子植物不同，包含分枝系統、羽狀複葉、胚珠（種子）等，其中胚珠成對生在能育枝頂端，具四裂片式珠被，每個胚珠側部具二裂式托斗。

胚珠能否成功捕獲到花粉，正是種子植物能否完成有性生殖決定性因素。北京大學地球與空間科學學院副教授薛進莊領導團隊重建在君木胚珠3D數碼模型，再通過計算流體力學方法分析，最終發現裂片式珠被可顯著把胚珠頂端氣流減速約91%，使其攜帶花粉釋放在胚珠頂端，繼而完成授粉。對比模擬實驗同時表明，複雜胚珠結構在風媒傳粉效率方面更有優勢，珠被及巨大托斗可使氣流速度降低80%至99%。