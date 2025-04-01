劍橋展手稿藏品 揭中世紀醫學驚魂

處方毫無來源根據 何種食物都考慮 英國劍橋大學圖書館上周六起至12月6日舉行「奇特療法」展覽，展出超過180份經數碼化及編目的中世紀醫學手稿藏品，揭露當時醫生異想天開的駭人療法，包括用汞（水銀）及烤蘋果混合物來處理蝨子。

人人可行醫 療法靠經驗 展出手稿大多可追溯到14世紀或15世紀，包括手術圖、治療綱要、煉金術文本等，還介紹中世紀行醫人士不只醫生，也有髮型師、宗教團體成員及婦女。逾8,000種醫療處方中，很多沒有來源或根據，筆者顯然基於個人經驗或道聽途說。

視世上生物 俱為人存在 策展人弗里曼（James Freeman）表示，中世紀人士自認生活在上帝設計的世界，所有動植物都是為了人類利益而存在，故有以形補形概念，如將黃鼠狼睾丸和某些植物一同放進鍋中燃燒製成子宮托後，放入子宮頸3天便能治療不孕症。

弗里曼稱，雖然中世紀醫學看似瘋狂，但是視之為盲目試驗其實屬一種誤解，理由是當時的人會思考各種食物，有強烈興趣試圖了解身體功能、病因及治療方法。不過，他也笑指這並未激發自己嘗試任何中世紀療法，並慶幸生活在醫療技術發達的時代。本報綜合報道