兩岸國際

東京4500農民示威控收入微

日本通脹嚴重，百物騰貴之際，東京都周日有多名農民舉行遊行示威活動，控訴農民收入微薄，導致農村衰落和務農人員減少，要求政府給予足夠收入補償。據主辦方稱，有約4,500人參加示威，同日全國有至少10處以上舉行類似遊行，包括東京、北海道、富山、福岡等14個縣。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者