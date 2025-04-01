東京4500農民示威控收入微

日本通脹嚴重，百物騰貴之際，東京都周日有多名農民舉行遊行示威活動，控訴農民收入微薄，導致農村衰落和務農人員減少，要求政府給予足夠收入補償。據主辦方稱，有約4,500人參加示威，同日全國有至少10處以上舉行類似遊行，包括東京、北海道、富山、福岡等14個縣。（綜合報道）