4月1日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月01日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
東京4500農民示威控收入微
日本通脹嚴重，百物騰貴之際，東京都周日有多名農民舉行遊行示威活動，控訴農民收入微薄，導致農村衰落和務農人員減少，要求政府給予足夠收入補償。據主辦方稱，有約4,500人參加示威，同日全國有至少10處以上舉行類似遊行，包括東京、北海道、富山、福岡等14個縣。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250401-0401_00180_048/東京4500農民示威控收入微
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc