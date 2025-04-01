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日SUKIYA全國停業4天清潔
日本牛丼3大連鎖餐廳之一的SUKIYA近日接連發生食安事件，有餐點混入鼠屍、蟑螂。受事件影響，SUKIYA宣布，全國約1,900間分店將從昨日上午9時起至周五上午9時，暫時停業4天，展開清潔及除蟲工作。部分購物中心內的門市除外。（綜合報道）
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