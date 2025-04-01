Signal洩密風波 傳沃爾茲失勢

特朗普私下指國安危機罪魁

知情官員透露，儘管沃爾茲表面上仍獲特朗普支持，但已失去對後者的影響力，以及白宮高層的支持。在特朗普看來，沃爾茲最大的過失不是在Signal上建立群聊來協調對也門叛軍青年運動的軍事行動，也不是把以色列提供的情報發布到非機密網絡上，而是他的手機中有《大西洋月刊》總編輯戈德伯格的號碼，並且無意中將他拉進了群聊，特朗普上周已在多次私下討論中，直指沃爾茲是當前政府首個重大國家安全危機的罪魁禍首。