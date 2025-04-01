特朗普尋求第3任期 或萬斯出選後交權

受訪指非開玩笑且有辦法 美國總統特朗普周日受訪指，對尋求第3個總統任期「並非開玩笑，而且有辦法」。對於會否由副總統萬斯出選，然後將權力交給他，特朗普稱是其中一個辦法。

特朗普在空軍一號專機上接受全國廣播公司電話訪問，稱很多人想他繼續當總統，很多人要求他再次參選。美國憲法以往沒有限制總統任期，但首任總統華盛頓立下總統任期最多兩屆8年的傳統，繼任人一般跟隨此項不成文習慣。惟富蘭克林‧羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）打破傳統，於1933至45年經濟大蕭條及二戰期間擔任總統，但1945年就職幾個月後因病去世，成為唯一一位任期超過兩屆的美國總統。

須提案修憲 惟難度極大 憲法第22修正案由共和黨於1947年發起，1951年得到足夠數量的州批准而生效。修正案生效後，總統只能擔任兩屆4年任期即總共8年；已累計當選總統兩次並擔任過兩屆總統任期的人，不允許隔一任期再參選，但對於擔任兩屆總統任期後可否競選副總統的問題尚存爭議。

特朗普1月底就職幾天後，田納西州眾議員奧格茲就提出修憲，允許兩個任期不連續的總統可第3次參選。不過，修憲門檻很高，需參、眾兩院至少三分之二議員同意，全國至少四分之三州議會批准才能生效。波士頓東北大學憲法學教授保羅認為，沒有可信的法律依據支持特朗普連任。

憲法指不具資格當副手 聖母大學選舉法教授穆勒指出，1804年批准的第12修正案規定「任何在憲法上不符總統資格者，也不能擔任副總統」，意味特朗普並沒資格當他人副手。他認為，特朗普談論尋求連任是出於政治因素，想盡可能展現他的力量。本報綜合報道