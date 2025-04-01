挪用歐議會資金罪成 瑪琳勒龐囚4年緩刑2年

【本報綜合報道】法國國民聯盟前黨魁瑪琳勒龐涉嫌於2004年至2016年間挪用歐洲議會資金，為國民聯盟成員支付薪水。巴黎地方法院周一判瑪琳勒龐罪成，禁止出任公職5年，意味她將無法參加2027年總統大選。此外，她被判入獄4年，其中兩年緩刑，預料她將提出上訴。

無法參加後年大選 瑪琳勒龐與她領導的極右政黨國民聯盟，被指控在2004年至2016年間，挪用歐洲議會超過300萬歐元（約2,525萬港元）資金，給在法國為國民聯盟工作的員工支付薪金。

瑪琳勒龐在去年底、為期9周的庭審中否認自己有罪，並辯稱有1,100萬法國人投票支持她的理念，若阻止她參選將剝奪其支持者的權利，會導致大批法國民眾失去自己喜愛的候選人。

瑪琳勒龐周一得知罪成後，未聽完裁決就離開了法院。法院院長表示，瑪琳勒龐的行為構成了對歐洲民主生活規則的嚴重而持久的攻擊，尤其是在法國。

在2017年和2022年總統選舉中，瑪琳勒龐兩度落敗於總統馬克龍，其政黨支持率近年來卻不斷增長。分析指，隨着被剝奪2027年競選總統資格，瑪琳勒龐已形同「政治死亡」。