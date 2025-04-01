美警告俄：倘停火協議不達成 石油關稅勢開徵

又恫嚇烏勿拒絕礦產協定 否則「麻煩大」 美國總統特朗普周日接受美媒訪問時表示，他對俄羅斯總統普京非常生氣，如果因俄羅斯的原因導致俄烏不能達成停火協議，美國可能對俄羅斯石油買家收二級關稅。他又警告烏克蘭總統澤連斯基若試圖拒絕美烏礦產協議，「將有大麻煩」。

特朗普當日接受美國全國廣播公司電話訪問時指，他對於普京最近批評澤連斯基的可信度等言論非常生氣。他指如果他與俄方無法就停止在烏克蘭的流血衝突達成協議，並且他認定是俄羅斯的責任，那美國將對所有來自俄羅斯的石油收二級關稅。他稱：「這意味如果你從俄羅斯購買石油，你就不能在美國做生意了……所有石油將被收25%到50%的關稅。」

特朗普仍擬與普京溝通 特朗普指，如果俄烏停火協議沒有達成，這一關稅措施將在一個月內生效。特朗普還表示，普京知道他很生氣，但強調自己與普京關係很好，若對方做正確的事，不愉快情緒會很快消失，兩人亦計劃短期內再次進行溝通。對此，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周一表示，特朗普稱「對普京發怒」的說法缺乏實證支撐，俄羅斯會持續與美國合作，致力於構建雙邊關係；普京對於與特朗普接觸持開放態度，若有必要，雙方會迅速安排通話。

另外，特朗普周日在白宮對記者說：「澤連斯基試圖退出稀土協議，如果他這樣做，他就會遇到問題，大問題。他想成為北約成員國，但他永遠不會。他明白這一點。」澤連斯基上周五確認已正式收到美國的新礦產協議提案。他當時指，該份提案與他早前原本準備與特朗普簽署的早期框架協議完全不同。新提案允許美國獲取烏克蘭的自然資源，以換取美國繼續為烏克蘭提供軍事支持。

美或可參與勘探俄稀土 另一邊廂，俄羅斯直接投資基金總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）周一指俄美已經開始談判在俄羅斯聯合開發稀土金屬和其他項目，在美烏就礦產協議草案談判後，俄羅斯總統普京向美國提出在未來的經濟協議下，共同勘探俄羅斯的稀土金屬礦藏。德米特里耶夫是美俄2月在沙特阿拉伯會談的代表團成員之一，他指一些公司已經對項目表現興趣。俄媒指，下一輪俄美會談可能會4月中旬在沙特舉行，屆時或會進一步討論美俄開發稀土合作。在北京，中國外交部發言人郭嘉昆周一表示，中國在烏克蘭危機問題上的立場是一貫的、明確的，始終認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。而中俄的合作既不針對第三方，也不受第三方因素影響。本報綜合報道

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