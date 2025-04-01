4華漢闖泰倒塌大樓工地偷32份機密

遭警帶走問話

根據泰國媒體報道，這幢倒塌的大樓是中泰政府合作的審計署大樓，被爆出是中國承包商「中鐵十局」負責建造，從2020年開始動工，曾因疫情停工，最終預定完工日原訂是2026年。泰國警方上周六接獲民眾通報，有4名中國男子在未經許可的情況下，闖入因地震倒塌的審計署大樓內，並將大量文件從大樓殘骸後方搬走，約32份文件被竊。